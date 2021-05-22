Разработчик Flutter (Dart)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки794 просмотра

Всем привет!

Ищем Flutter-разработчика в проект в кроссплатформенного мобильного приложения

для врачей. Приложение находится в сторе, активно развивается. Первой задачей

будет разобраться и убрать баги в приложении, в дальнейшем – подключим к

проектам по развитию функционала приложения, в части создания внутреннего чата,

систем расчета медикации и лечения, интеграции с ЕСИА и др. (в зависимости от

пожеланий).

Предъявляемые требования:

· Опыт коммерческой разработки iOS или Android приложений от 2-x лет;

· Опыт разработки мобильных приложений на Flutter;

· Понимание принципов работы приложений на iOS или на Android

· Знание методологий разработки: ООП, SOLID и паттернов проектирования;

· Опыт работы с сетью: REST, Web Sockets.

Что мы ожидаем:

· Умение писать читаемый и сопровождаемый код;

· Возможность грамотно построить архитектуру приложения с нуля и выбрать оптимальный стек технологий;

· Понимание особенностей разработки клиент-серверных приложений;

· Опыт работы с Git, CI/CD;

· Опыт использования принципов ООП, SOLID;

· Проактивность и готовность предлагать идеи по улучшению проекта.

Рассматриваемый размер часовой ставки: до 26$ (в зависимости от опыта).

AndroidFlutterGitiOS
4 года назад
cslab
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