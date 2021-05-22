Есть рабочее приложения для Андроид (простейший GPS трекер, на Java). Все работает кроме одного момента - при выключении экрана телефона работа сервиса по сбору координат и отправки данных на сервер прекращается. Нужно доработать приложение ...
Разработчик Flutter (Dart)
Всем привет!
Ищем Flutter-разработчика в проект в кроссплатформенного мобильного приложения
для врачей. Приложение находится в сторе, активно развивается. Первой задачей
будет разобраться и убрать баги в приложении, в дальнейшем – подключим к
проектам по развитию функционала приложения, в части создания внутреннего чата,
систем расчета медикации и лечения, интеграции с ЕСИА и др. (в зависимости от
пожеланий).
Предъявляемые требования:
· Опыт коммерческой разработки iOS или Android приложений от 2-x лет;
· Опыт разработки мобильных приложений на Flutter;
· Понимание принципов работы приложений на iOS или на Android
· Знание методологий разработки: ООП, SOLID и паттернов проектирования;
· Опыт работы с сетью: REST, Web Sockets.
Что мы ожидаем:
· Умение писать читаемый и сопровождаемый код;
· Возможность грамотно построить архитектуру приложения с нуля и выбрать оптимальный стек технологий;
· Понимание особенностей разработки клиент-серверных приложений;
· Опыт работы с Git, CI/CD;
· Опыт использования принципов ООП, SOLID;
· Проактивность и готовность предлагать идеи по улучшению проекта.
Рассматриваемый размер часовой ставки: до 26$ (в зависимости от опыта).
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