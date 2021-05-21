Нужен разработчик уровня Junior PlusТребования:- умение работать с анимациями (анимировать пульсацию, когда выскакивает надпись "Биг Вин"; анимировать включение барабана (основное));- прописать логику слотов. Слот (сетка) должна быть вариативная, чтобы в коде можно было менять размер ...
Доработка приложения Android для работы в фоне
Есть рабочее приложения для Андроид (простейший GPS трекер, на Java).
Все работает кроме одного момента - при выключении экрана телефона работа сервиса по сбору координат и отправки данных на сервер прекращается. Нужно доработать приложение для корректной работы в фоне. Желательна максимальная совместимость по версиям Андроид.
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