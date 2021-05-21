Доработка приложения Android для работы в фоне

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Закрыт1 заявка2242 просмотра

Есть рабочее приложения для Андроид (простейший GPS трекер, на Java).

Все работает кроме одного момента - при выключении экрана телефона работа сервиса по сбору координат и отправки данных на сервер прекращается. Нужно доработать приложение для корректной работы в фоне. Желательна максимальная совместимость по версиям Андроид.

AndroidJava
4 года назад
guest_16216260860022
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад

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