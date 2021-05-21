Доработка приложения Android для работы в фоне

Есть рабочее приложения для Андроид (простейший GPS трекер, на Java).

Все работает кроме одного момента - при выключении экрана телефона работа сервиса по сбору координат и отправки данных на сервер прекращается. Нужно доработать приложение для корректной работы в фоне. Желательна максимальная совместимость по версиям Андроид.