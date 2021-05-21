Разработка симуляторов игровых автоматов

Нужен разработчик уровня Junior PlusТребования:- умение работать с анимациями (анимировать пульсацию, когда выскакивает надпись "Биг Вин"; анимировать включение барабана (основное));- прописать логику слотов. Слот (сетка) должна быть вариативная, чтобы в коде можно было менять размер сетки. Сетка может быть 3х3, 5х3 или 5х5;- прописать логику подсчета выигрыша по линии диагональной и горизонтальной.Также работа с базой: импортировать картинки, разместить их на экране.Более подробное ТЗ после собеседования. При отправке резюме указывайте: Ваш опыт работы, прикрепите несколько примеров ваших работ, укажите желаемую стоимость.