Добрый день коллеги! Нужно доработать моб приложение. Моб приложение под ios написано на objective c, под андроид на kotlin, Серверная часть админка на express фреймворке, TypeScript, ...
Разработка симуляторов игровых автоматов
Нужен разработчик уровня Junior PlusТребования:- умение работать с анимациями (анимировать пульсацию, когда выскакивает надпись "Биг Вин"; анимировать включение барабана (основное));- прописать логику слотов. Слот (сетка) должна быть вариативная, чтобы в коде можно было менять размер сетки. Сетка может быть 3х3, 5х3 или 5х5;- прописать логику подсчета выигрыша по линии диагональной и горизонтальной.Также работа с базой: импортировать картинки, разместить их на экране.Более подробное ТЗ после собеседования. При отправке резюме указывайте: Ваш опыт работы, прикрепите несколько примеров ваших работ, укажите желаемую стоимость.
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