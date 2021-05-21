Разработка симуляторов игровых автоматов

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка780 просмотров

Нужен разработчик уровня Junior PlusТребования:- умение работать с анимациями (анимировать пульсацию, когда выскакивает надпись "Биг Вин"; анимировать включение барабана (основное));- прописать логику слотов. Слот (сетка) должна быть вариативная, чтобы в коде можно было менять размер сетки. Сетка может быть 3х3, 5х3 или 5х5;- прописать логику подсчета выигрыша по линии диагональной и горизонтальной.Также работа с базой: импортировать картинки, разместить их на экране.Более подробное ТЗ после собеседования. При отправке резюме указывайте: Ваш опыт работы, прикрепите несколько примеров ваших работ, укажите желаемую стоимость.

4 года назад
guest_16209060441053
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Петр
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 отзывов(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • ASO

    Надо продвинуть приложение для детей и родителей в Appstore и гугл плей маркет.

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Простое веб-приложение на PHP

    Создайте небольшое веб-приложение "Мой календарь". На главной странице необходимо разместить форму с полями:Тема,Тип: встреча, звонок, совещание, дело,Место,Дата и время,Длительность,КомментарийНиже формы (или на отдельной странице) будут выводиться текущие задачи.Предусмотреть возможность перехода к спискутекущих задачпросроченных задач,выполненных задач,задач ...

    PHPSQL
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка Android на Java

    Есть приложение под iOS и Android для стриминга онлайн-радиостанций и подкастов Данное приложение только часть экосистемы, включающей клиентские версии для десктопа, мобильных браузеров.  Android написан на Java, сейчас нужна доработка по Android  части, ...

    AndroidiOSJava
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка WebView

    $100

    У нас есть проект написанный на ReactJS мобильное приложение , нам нужно от туда взять вёрстку и собрать ее в апк , без функционала заглушки , бюджет предлагайте

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 года назад