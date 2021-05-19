Приложение-заглушка на React Native

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Закрыт1 заявка685 просмотров

Здравствуйте. Нужно сделать приложение-заглушку на React Native. ТЗ прикрепил.  Также мне понадобятся исходники приложения (файлы и папки). Если будут вопросы - пишите.

React Native
4 года назад
mixtrue
Петр 
43 года
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2 месяца назад

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Александр
 
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Был
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4 года назад