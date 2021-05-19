Программист на Flutter(Dart)

Нужно помочь прикрутить к приложению на Flutter оплату Google и Apple Pay.

Обеспечить интерфейс для сканирования QR-кода на странице привязки новой карты.

Информационные события после успешной / не успешной передачи данных на сервер.

Уведомления.

И ещё ряд задач - давайте обсудим ТЗ и цену, сроки - готов ответить на все ваши вопросы.

Нужен человек, который уверенно работают на Dart и знает за платёжные системы и работал с ними.