Срочно нужен опытный Flutter разработчик на проект Добрый день! Нужно разработать готовое кросс-платформенное приложение под iOS и Android. С нашей стороны всё готово: - Документация ...
Реализовать webAR, но без платных платформ
Реализовать webAR, но без платных платформ (Таких как 8thwall, Zapworks и их аналоги)
Оплата по договоренности!)
Механика:
Пользователь сканирует QR-код.
QR код нужен лишь для перехода на нужную ссылку в моб. бразуере. Запускается вкладка в бразуере, появляется кнопка , условно иконка "старт".
Пользователь нажимает на иконку "старт" и запускается AR контент. (в нашем случае трёхмерные разноцветные воздушные шары в форме сердец)
Пользователь видит вокруг себя очень много шаров. Они летают вокруг него. Если шар лопнуть (при нажатии), то всплывает предсказание (фраза, список предоставим, 20-40 шт.). Шарик лопаются с анимацией и звуком хлопка.
У пользователя есть возможность сделать фото/видео.
Важно сделать без платной платформы, а на нашем сервере (который должен работать минимум 3 года).
Референс с шариками от МакДональдс:
Заявки фрилансеров
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