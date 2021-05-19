Реализовать webAR, но без платных платформ (Таких как 8thwall, Zapworks и их аналоги)

Оплата по договоренности!)

Механика:

Пользователь сканирует QR-код.

QR код нужен лишь для перехода на нужную ссылку в моб. бразуере. Запускается вкладка в бразуере, появляется кнопка , условно иконка "старт".

Пользователь нажимает на иконку "старт" и запускается AR контент. (в нашем случае трёхмерные разноцветные воздушные шары в форме сердец)

Пользователь видит вокруг себя очень много шаров. Они летают вокруг него. Если шар лопнуть (при нажатии), то всплывает предсказание (фраза, список предоставим, 20-40 шт.). Шарик лопаются с анимацией и звуком хлопка.

У пользователя есть возможность сделать фото/видео.

Важно сделать без платной платформы, а на нашем сервере (который должен работать минимум 3 года).

Референс с шариками от МакДональдс: