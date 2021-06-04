Нужно изменить музыкальное приложение

в настоящий момент база данных и музыка подтягивается с сайта а нужно чтобы база данных было в приложении

Подробнее опишу (также нужно убрать при первом запуске страницу регистрации, актуализировать SDK, воспроизведение локальной музыки, с сайта)

минимальная версия android 4.4, но можно и 5.0