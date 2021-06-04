Музыкальное приложение

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Завершен3 заявки417 просмотров

Нужно изменить музыкальное приложение

в настоящий момент база данных и музыка подтягивается с сайта а нужно чтобы база данных было в приложении

Подробнее опишу (также нужно убрать при первом запуске страницу регистрации, актуализировать SDK, воспроизведение локальной музыки, с сайта)

минимальная версия android 4.4, но можно и 5.0

Android
4 года назад
mig4486
Артем 
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Выбранный исполнитель

fedu95
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Escrow
приятно было работать, спасибо большое все сделал как надо, без нареканий, даже больше, однозначно продолжу с ним работать
Очень приятный заказчик. Всегда на связи, не торопит, учитывает положение. Однозначно продолжаю с ним работу. Оплата без нареканий.

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Александр
 
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fedu95
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