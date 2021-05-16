Разработка мобильных приложений на React Native

Нужна компания или рабочая группа на территории РФ с опытом работы для разработки:

1) мобильное приложение на React Native с бэкендом в сфере косметологии

(чат косметолога, эквайринг для российского банка по услугам косметолога предоставляемым клиентам, база клиентов, каталог оборудования и косметических средств)

Бюджет 400000-550000р, срок разработки 3 месяца

2) мобильное приложение на React Native с бэкендом для автоматической видеосъемки

(база пользователей и их видеоархивы, эквайринг платежей клиентов, активация камеры GPS трекером пользователя в определенной очередности через мобильный телефон, автоотправка видеофайлов после платежей, )

Бюджет 300000-450000р, срок разработки 4 месяца

3) доработка функционала к имеющемуся мобильному приложению на React Native с бэкендом для спортивных тренировок

(добавление эквайринга российского банка, изменение бэкенда )

Бюджет 50000-100000 р, срок разработки 2-3 недели