CRM система

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Закрыт1 заявка537 просмотров

Необходима CRM система как приложение к диплому для конкретного предприятия.

Функционал можно обговорить.

Кроме работающего продукта, в качестве приложений необходим программный код для приложения к диплому.

Срок ограничен - неделя.

4 года назад
guest_16010222978224
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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Был
2 года назад
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4 года назад