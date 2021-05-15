Есть небольшой список правок: https://drive.google.com/file/d/1tcxwc7hyk6t9hAHt2ClX-t0-ITWVhzgv/view?usp=sharing Желателен опыт работы с HttpClient, Google Maps API, Google Geocoding Api. Срок 4-5 дней
CRM система
Необходима CRM система как приложение к диплому для конкретного предприятия.
Функционал можно обговорить.
Кроме работающего продукта, в качестве приложений необходим программный код для приложения к диплому.
Срок ограничен - неделя.
Заявки фрилансеров
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