Есть небольшой список правок, бюджет 75$ Желателен опыт работы с HttpClient, Google Maps API, Google Geocoding Api. Для связи оставляйте телеграм Срок 4-5 дней Оплата по факту готовности задачи
Разработка Программного комплекса для обеспечения работы службы такси
Разработка Программного комплекса для обеспечения работы службы такси. В ПО входит приложение для пользователя ( водителя) для клиента ( пассажира) и диспетчера.
Функционал включает приём и передачу заказа от пассажира водителю по средствам текстовых сообщений без функции авто-назначения!. Заказы поступают водителю в виде текстовых сообщений разбитых по зонам. Зоны формируются на рабочем месте диспетчера. Водитель принимает заказ путём нажатия на сообщения, тем самым подтверждая прибытия на адрес в течении указанного времени в всплывающем окне. Очередь как таковая не формируется!!! Заказ забирает тот кто первый нажал на заказ. При оформлении заказа пассажир вводит только адрес подачи авто!!! Предусмотреть автонабор. А также набор адреса голосом. Геолокации нет!!!
Цены на заказы не формируются!!!
Оплата с заказа водителем, фиксированной суммой. --
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