Разработка Программного комплекса для обеспечения работы службы такси

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Закрыт5 заявок637 просмотров

Разработка Программного комплекса для обеспечения работы службы такси. В ПО входит приложение для пользователя ( водителя) для клиента ( пассажира) и диспетчера.

Функционал включает приём и передачу заказа от пассажира водителю по средствам текстовых сообщений без функции авто-назначения!. Заказы поступают водителю в виде текстовых сообщений разбитых по зонам. Зоны формируются на рабочем месте диспетчера. Водитель принимает заказ путём нажатия на сообщения, тем самым подтверждая прибытия на адрес в течении указанного времени в всплывающем окне. Очередь как таковая не формируется!!! Заказ забирает тот кто первый нажал на заказ. При оформлении заказа пассажир вводит только адрес подачи авто!!! Предусмотреть автонабор. А также набор адреса голосом. Геолокации нет!!!

Цены на заказы не формируются!!!

Оплата с заказа водителем, фиксированной суммой. --

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