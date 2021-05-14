Приложение для инстаграм на Android Studio

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Закрыт1 заявка413 просмотров

Нужно простое приложение на Android Studio для инстаграм с набором полезных функций.

(Отписки, подписки, слежка за другими пользователями и пр.)

Идеи со стоимостью присылайте в заявке.

ПРоект должен быть легким, не нагромажденным, бюджет не большой.

Дизайн минималистичный.

Android
4 года назад
lexus1991
Алексей 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад