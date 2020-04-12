Нужно простое приложение на Android Studio для инстаграм с набором полезных функций. (Отписки, подписки, слежка за другими пользователями и пр.) Идеи со стоимостью присылайте в заявке. ПРоект должен быть легким, не нагромажденным, ...
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Имеется разрабатываемая игра со встроенной рекламой от гугла. Рабочая версия для Android работает отлично, но вот не хочет нормально работать на iOS устройствах. Периодически выкидывает. Варианты решения: допилить для ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать сайт на wordpress по примеру Прошу писать цену для каждого из примеров. Нужна верстка как для декстопной версии, так и для мобильной.HTML-верстка10 заявокЗакрыт4 года назад
Проект мобильной игры для App Store и Google Play. Подробное описание ТЗ в прикрепленном файле.Разработка игр6 заявокЗакрыт4 года назад
- $200
Создать игру на Unity с возможностью релиза в Google Play и App Store. Более подробное ТЗ в приложении.Разработка игр9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен парсер емейл адресов с гугл плей. В первый раз нужно просканировать все приложения, собрать базу емейлов, а при последующем сканировании отсеивать уже добавленные приложения и добавлять только новые. Парсинг нужно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Имеется таблица эксель, нужно брать данные из таблички и генерировать из исходного файла https://vk.com/doc42765238_552358301?hash=124e694a8c158fde33&dl=e91b28fa4f68df8330 картинку в формате PDF(jpeg) с надписями. https://vk.com/doc29113437_553067437?hash=27ff7b59b0fe559c3c&dl=945b40a830a8bb039e Это конечный вариант. Таблица с данными будет ...Завершен5 лет назад
- $25
Имеется таблица эксель, нужно брать данные из таблички и генерировать из исходного файла https://vk.com/doc42765238_552358301?hash=124e694a8c158fde33&dl=e91b28fa4f68df8330 картинку в формате PDF(jpeg) с надписями. https://vk.com/doc29113437_553067437?hash=27ff7b59b0fe559c3c&dl=945b40a830a8bb039e Это конечный вариант. Таблица с данными ...Базы данныхнет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть приложение в стадии разработки, нужно доработать отображение информации пользователю. Более подробное ТЗ будет показано после выбора исполнителяМобильные приложения1 исполнительЗавершен5 лет назад
Приложение для android выполняет следующие функции: При загрузки приложения появляется лого. После загружает активити, подгружая скаченный с сервера xml или json формата (Название, описание, картинка, ссылка) Создаются плитки в зависимости от ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть проект на фигме, который нужно сверстать. Помимо работоспособности на всех устройствах (тянущийся дизайн) Нужно, что бы определялся язык пользователя и открывалась нужная страничка с языком (всего 3 странички с 3 языками) ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $15
Нужно простое приложение, выполняющее несколько простых задач с инстаграм (скачивание аватарок, скачивание медиафайлов с инсты,анализ лайков, анализ акаунтов) возможные задачи можете придумать сами и обговорить в предложении к проекту. Дизайн - минимальный. ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть шаблонный сайт на вордпресс. Фото загружаются на сервер через загрузчик и делаются миниатюры. Но не работает добавление фотографий в статьи или фотогаллереи. С вас сроки и цены.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно помочь с установкой капчи на лэндинге. Приходят заявки с лэндинга в обхдод проверок на заполняемоые знаки. Нужно как-то это решить (капчей или другими способами.)Завершен8 лет назад
Есть файл с птицами (5 штук), нужно на подобии их нарисовать анимацию, как в файле с красной птицей, В предложении прошу указывать портфолио и цену за одного персонажа.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
На лендинге форма обратной связи готова, нужен только обработчик для отправления писем.Завершен8 лет назад
Имеется готовый дизайн. Файл - psd. К нему нужно прикрепить все доработки, которые указаны в ТЗ. ТЗ дан для примера (сам текст еще будет меняться)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен редизайн продажного флаера. Исходник - презентация PowerPoint. Форма сдачи - файл psd В итоге нужно иметь продажный дизайн листовки для автомобилистов (что бы их цепляло и им хотелось воспользоваться ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна качественная верстка посадочной странички. Дизайн должен быть уже сегодня, а значит я сразу же передаю его исполнителю. Нужно: Сверстать с формами отправки и всплывающими окнами. Примеры, как это ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен дизайнер, для которого подобный дизайн будет под силу. (прикрепленный файл) Сейчас требуется разработка дизайна для авто и спортивного питания, в дальнейшем еще более 5 заказов, если сработаемся. В ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад