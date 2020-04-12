lexus1991

Алексей lexus1991

 
33 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Приложение для инстаграм на Android Studio

    Нужно простое приложение на Android Studio для инстаграм с набором полезных функций. (Отписки, подписки, слежка за другими пользователями и пр.) Идеи со стоимостью присылайте в заявке. ПРоект должен быть легким, не нагромажденным, ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Закончить встраивание AdMob в игру на Unity

    Имеется разрабатываемая игра со встроенной рекламой от гугла. Рабочая версия для Android работает отлично, но вот не хочет нормально работать на iOS устройствах. Периодически выкидывает. Варианты решения: допилить для ...

    AndroidiOSUnity
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер сбора email и дальнейшая рассылка

    Нужен парсер емейл адресов с гугл плей.  В первый раз нужно просканировать все приложения, собрать базу емейлов, а при последующем сканировании отсеивать уже добавленные приложения и добавлять только новые. Парсинг нужно ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрпт для создания PDF(jpeg) из таблицы Excel

    Имеется таблица эксель, нужно брать данные из таблички и генерировать из исходного файла https://vk.com/doc42765238_552358301?hash=124e694a8c158fde33&amp;dl=e91b28fa4f68df8330 картинку в формате PDF(jpeg) с надписями. https://vk.com/doc29113437_553067437?hash=27ff7b59b0fe559c3c&amp;dl=945b40a830a8bb039e Это конечный вариант. Таблица с данными будет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скрпт для создания PDF(jpeg) из таблицы

    $25

    Имеется таблица эксель, нужно брать данные из таблички и генерировать из исходного файла https://vk.com/doc42765238_552358301?hash=124e694a8c158fde33&amp;dl=e91b28fa4f68df8330 картинку в формате PDF(jpeg) с надписями. https://vk.com/doc29113437_553067437?hash=27ff7b59b0fe559c3c&amp;dl=945b40a830a8bb039e Это конечный вариант. Таблица с данными ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение на Android Studio

    Приложение для android выполняет следующие функции: При загрузки приложения появляется лого. После загружает активити, подгружая скаченный с сервера xml или json формата (Название, описание, картинка, ссылка) Создаются плитки в зависимости от ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать одностраничник

    Есть проект на фигме, который нужно сверстать. Помимо работоспособности на всех устройствах (тянущийся дизайн) Нужно, что бы определялся язык пользователя и открывалась нужная страничка с языком (всего 3 странички с 3 языками) ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать простое приложение на языке java в android studio

    $15

    Нужно простое приложение, выполняющее несколько простых задач с инстаграм (скачивание аватарок, скачивание медиафайлов с инсты,анализ лайков, анализ акаунтов) возможные задачи можете придумать сами и обговорить в предложении к проекту. Дизайн - минимальный. ...

    AndroidJava
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправить ошибку в галлереи Вордпресс

    Есть шаблонный сайт на вордпресс.  Фото загружаются на сервер через загрузчик и делаются миниатюры. Но не работает добавление фотографий в статьи или фотогаллереи. С вас сроки и цены.

    WordPress
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Капчу на лэндинг

    Нужно помочь с установкой капчи на лэндинге. Приходят заявки с лэндинга в обхдод проверок на заполняемоые знаки. Нужно как-то это решить (капчей или другими способами.)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доделать дизайн для сайта

    Имеется готовый дизайн. Файл - psd. К нему нужно прикрепить все доработки, которые указаны в ТЗ. ТЗ дан для примера (сам текст еще будет меняться)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редизайн флаера.

    Нужен редизайн продажного флаера. Исходник - презентация PowerPoint. Форма сдачи - файл psd В итоге нужно иметь продажный дизайн листовки для автомобилистов (что бы их цепляло и им хотелось воспользоваться ...

    PowerPoint
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка посадочной странички

    Нужна качественная верстка посадочной странички. Дизайн должен быть уже сегодня, а значит я сразу же передаю его исполнителю. Нужно: Сверстать с формами отправки и всплывающими окнами. Примеры, как это ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Landing Page

    $100

    Нужен дизайнер, для которого подобный дизайн будет под силу. (прикрепленный файл) Сейчас требуется разработка дизайна для авто и спортивного питания, в дальнейшем еще более 5 заказов, если сработаемся. В ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

alexPhp85
39 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Скрпт для создания PDF(jpeg) из таблицы Excel
Понятное ТЗ и заказчик всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень рекомендую данного специалиста к сотрудничеству, выполнена работа была за 1 день, доработки учтены, даже пошел на встречу и бесплатно доработал возникшие неполадки в работе скрипта. Был крайне рад сотрудничеству. Всегда был на связи и отвечал на появляющиеся вопросы, присылал несколько различных решений моей задачи. Очень хорошо технически подкованный человек, в дальнейшем планирую обращаться если будут похожие задачи. Был рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
vlad5ss
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-1)
$5
10 баллов
5 лет назад
Доработать приложение для android
Android
Работай доволен . Не первый раз работаю с заказчиком. Быстро все объсняет,разъжевывает кажое тз. Рекомендую всем!!!
Уже не первый раз обращаюсь к Владиславу, данный исполнитель выполняет задания за срок, меньше указанного, что очень радует. Работоспособность проверяем совместно и если выявляются какие-то баги, то исправляются быстро. В целом исполнителем доволен и буду в дальнейшем обращаться к нему в рамках его компетенций.
Ответный отзыв
vlad5ss
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-1)
$7
10 баллов
5 лет назад
Приложение на Android Studio
Android
Рекомендую. Хорошо все объяснил, четко поставил задачу!!! Заказчиком доволен!!!
Работой исполнителем остался доволен. Выполнил ТЗ четко, все доработки в кратчайшие сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
exzolink
Максим 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Сверстать одностраничник
Figma
Рад сотрудничеству с Алексеем: понятные задачи, своевременная оплата, вежливое общение. Рекомендую.
Выполнил раньше выставленных сроков, работой доволен, верстка на ура, со всеми пожеланиями. В дальнейшем буду обращаться.
Ответный отзыв
vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Капчу на лэндинг
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Отлично сработали! Буду в дальнейшем пользоваться услугами.
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