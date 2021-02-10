Нужно сделать сайт на wordpress по примеру

Есть готовый календарь, нужно на его основе сверстать второй. То есть логику оставляем ту же, просто меняем стили, возможно разметку. https://www.figma.com/file/4Rj9kP3dSAVZo7eeEBOEtU/Untitled?node-id=0%3A1 - ссылка на календарь, который нужен. Верстку с готовым календарем прикрепил, берем его за основу.