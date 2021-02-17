Мелкие правки сайта на tilda

Можно делать на quix или другом конструкторе. Картинки нет! Есть лого и пожелания по стилистике. Должно получиться не слишком шаблонно, с неким собственным стилем. Техзадание есть в виде наброска на бумаге + любые уточнения в мессенджере. Основные ...