Мелкие правки сайта на tilda

$10
HTML-версткаЗавершен4 заявки409 просмотров
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Отклик только от тех кто в течении часа сможет сделать.

Сам сайт https://clck.ru/TDgWQ

Поправить herder для корректного отображения меню на разных устройствах.

Включить некоторые опции.

Ужать вес граф. файлов

вес список изменений см. тут:

https://prnt.sc/yxsikg и https://prnt.sc/yxsmkd

#tilda

Tilda
3 года назад
shweder
Марат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
RadikIt0101
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$3
1 день
Супер спасибо
Хорошо поработали!)
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