Мелкие правки сайта на Tilda

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HTML-версткаЗакрытнет заявок220 просмотров
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Сам сайт  https://clck.ru/TDgWQ

Поправить herder для корректного отображения меню на разных устройствах.

Включить некоторые опции.

Ужать вес граф. файлов

вес список изменений см. тут:

https://prnt.sc/yxsikg и https://prnt.sc/yxsmkd

Tilda
3 года назад
ferz102
Маслов 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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