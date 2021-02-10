Мелкие правки сайта на Tilda

Необходимо сверстать основное наполнение страниц (header и footer сверстаны) Страницы: - Поддержка (таблица + форма) - Страница запроса в службу поддержки - Настройка аккаунта - Покупателям - Продавцам Скриншоты каждой страницы приложены (десктоп + мобильный)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отклик только от тех кто в течении часа сможет сделать.
Сам сайт https://clck.ru/TDgWQ
Поправить herder для корректного отображения меню на разных устройствах.
Включить некоторые опции.
Ужать вес граф. файлов
вес список изменений см. тут:
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Можно делать на quix или другом конструкторе. Картинки нет! Есть лого и пожелания по стилистике. Должно получиться не слишком шаблонно, с неким собственным стилем. Техзадание есть в виде наброска на бумаге + любые уточнения в мессенджере. Основные ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Надо на двух разных лендингах сделать одинаковые формы, визуальная верстка форм есть, сделать надо только что бы скрипт отправки работал - Обратный звонок - Имя, телефон Заявка на расчет проекта - Имя, телефон, мыл, загрузка ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
На сайте в кастомном шаблоне WP сделать некоторые правки (см. вложение) Выбираю по отзывам и адекватной оценке СпасибоЗавершен3 года назад
Нужна верстка и установка на WordpressЗавершен3 года назад
https://yadi.sk/d/kiyYGpw4caDCTQ?w=1 - макеты Требования: 100% соответствие макетам (pixel perfect) Адаптивная версткаЗавершен3 года назад
Требуется сверстать две похожие страницы, все условия и образцы - в ТЗЗавершен3 года назад
У меня есть 2 макета (под декстоп и под телефон). Необходимо сверстать эти макеты адаптивно в рамках одной версии. Обязательно на Twitter Bootstrap. Кроссбраузерно, валидно, адаптивно. Также будет нужно: - вставить счетчики метрики и аналитики и настроить цели в ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад
Есть купленный html-шаблон. Нужно внести в него изменения в соответствии с ТЗ. Правки не сложные, но много. И очень важно все внимательно делать. Если в шаблоне каких-то элементов не хватает, то их добавить на основании того, что есть ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад