Правки верстки (шаблон Wordpress)

$5
HTML-версткаЗавершен2 заявки312 просмотров
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На сайте в кастомном шаблоне WP сделать некоторые правки (см. вложение)

Выбираю по отзывам и адекватной оценке

Спасибо

WordPress
3 года назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
Выбранный исполнитель
jessprint
Илья 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
3 года назад
$4
1 день
Все отлично. Рекомендую
Отличный заказчик, оплата вовремя. Рекомендую