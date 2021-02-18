Адаптивно сверстать сайт (Стиркус)

HTML-версткаЗавершен44 заявки851 просмотр
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https://yadi.sk/d/kiyYGpw4caDCTQ?w=1 - макеты

Требования:

100% соответствие макетам (pixel perfect)

Адаптивная верстка

3 года назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Mills
38 летУкраина
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
3 года назад
$50
3 дня
Однозначно рекомендую, сроки соблюдены, получился отличный сайт
Спасибо за интересный проект. Заказчик отличный, коммуникабельный. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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