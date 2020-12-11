Сделаем в лучшем виде за разумные деньги
- Дизайн (сайты\лендинги)
- Верстка\дизайн любой полиграфии
- Верстка web интерфейсов
- Сайт под ключ
Сайт: srgiv.ru
Почта: [email protected]
Telegram: kon1stra
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Отзывы заказчиков
$27
10 баллов
4 года назад
Сделал правки верстки быстро и не пришлось поправкам мучиться
Ответный отзыв
Четкие правки. Понятная задача. Оплата без задержек. Рекомендую!