konistra

Иван konistra

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Сделаем в лучшем виде за разумные деньги

- Дизайн (сайты\лендинги)

- Верстка\дизайн любой полиграфии

- Верстка web интерфейсов

- Сайт под ключ

Сайт: srgiv.ru

Почта: [email protected]

Telegram: kon1stra

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Отзывы заказчиков

xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$27
10 баллов
4 года назад
Сделать правки в верстке
Сделал правки верстки быстро и не пришлось поправкам мучиться
Четкие правки. Понятная задача. Оплата без задержек. Рекомендую!
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