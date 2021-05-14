saas_99

Вячеслав saas_99

 
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественно и в срок ! Валидная, адаптивная, кроссбраузерная вёрстка сайтов по БЭМ.

Готов приступить к выполнению вашего заказа в любое время. Заказ будет выполнен качественно и в срок. Вы можете посмотреть мои работы в портфолио. Как верстальщик я постоянно совершенствуюсь и оттачиваю свои навыки и знания.

Что вы можете получить от сотрудничества со мной ?

  • Всегда на связи.
  • Всегда доведу дело до конца.
  • Все правки бесплатно.
Знания:

  • HTML
  • CSS (SASS/LESS)
  • Flexbox, Grid Layout
  • JavaScript (ES5+)
  • Gulp/Webpack
Чем занимаюсь:

  • Чистый, кроссбраузерный, валидный код. Вёрстка по БЭМ.
  • Адаптивная, отзывчивая, резиновая вёрстка.
  • Вёрстка макетов из PSD, Figma.
Оплата:

Карта Visa

Связь со мной:

JavascriptHTMLCSSFigma
Портфолио