Только качественно и в срок ! Валидная, адаптивная, кроссбраузерная вёрстка сайтов по БЭМ.

Готов приступить к выполнению вашего заказа в любое время. Заказ будет выполнен качественно и в срок. Вы можете посмотреть мои работы в портфолио. Как верстальщик я постоянно совершенствуюсь и оттачиваю свои навыки и знания.

Что вы можете получить от сотрудничества со мной ?

Всегда на связи.

Всегда доведу дело до конца.

Все правки бесплатно.

Знания

HTML

CSS (SASS/LESS)

Flexbox, Grid Layout

JavaScript (ES5+)

Gulp/Webpack

Чем занимаюсь

Чистый, кроссбраузерный, валидный код. Вёрстка по БЭМ.

Адаптивная, отзывчивая, резиновая вёрстка.

Вёрстка макетов из PSD, Figma.

Оплата

Карта Visa