Только качественно и в срок ! Валидная, адаптивная, кроссбраузерная вёрстка сайтов по БЭМ.
Готов приступить к выполнению вашего заказа в любое время. Заказ будет выполнен качественно и в срок. Вы можете посмотреть мои работы в портфолио. Как верстальщик я постоянно совершенствуюсь и оттачиваю свои навыки и знания.
Что вы можете получить от сотрудничества со мной ?
- Всегда на связи.
- Всегда доведу дело до конца.
- Все правки бесплатно.
- HTML
- CSS (SASS/LESS)
- Flexbox, Grid Layout
- JavaScript (ES5+)
- Gulp/Webpack
- Чистый, кроссбраузерный, валидный код. Вёрстка по БЭМ.
- Адаптивная, отзывчивая, резиновая вёрстка.
- Вёрстка макетов из PSD, Figma.
Карта Visa
Связь со мной:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: Тык
- VK: Тык
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Портфолио
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