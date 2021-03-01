Качественная адаптивная верстка сайта. [HTML, CSS, JavaScript] Посадка верстки на Wordpress.

Меня зовут Даниил. Я профессиональный верстальщик сайтов. Готов выполнить для вас верстку сайта любой сложности от landing page до интернет магазина. Так же, я могу предложить Вам установку верстки на систему управления контентом Wordpress.

Плюсы работы со мной:

демократичные цены

ответственность

пунктуальность

аккуратность

HTML

CSS

JavaScript

JQuery

SCSS

React, Redux

БЭМ

Wordpress