VecchioPittore

Даниил VecchioPittore

 
34 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная адаптивная верстка сайта. [HTML, CSS, JavaScript] Посадка верстки на Wordpress.

Меня зовут Даниил. Я профессиональный верстальщик сайтов. Готов выполнить для вас верстку сайта любой сложности от landing page до интернет магазина. Так же, я могу предложить Вам установку верстки на систему управления контентом Wordpress. 

Плюсы работы со мной:

  • демократичные цены
  • ответственность
  • пунктуальность
  • аккуратность
Технологии:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • JQuery
  • SCSS
  • React, Redux
  • БЭМ
  • Wordpress
Верстаю из:

  • PSD
  • Figma
  • Zeppelin
JavascriptWordPressВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLCSSFigmaReactjQuery
Портфолио