Качественная адаптивная верстка сайта. [HTML, CSS, JavaScript] Посадка верстки на Wordpress.
Меня зовут Даниил. Я профессиональный верстальщик сайтов. Готов выполнить для вас верстку сайта любой сложности от landing page до интернет магазина. Так же, я могу предложить Вам установку верстки на систему управления контентом Wordpress.
Плюсы работы со мной:
- демократичные цены
- ответственность
- пунктуальность
- аккуратность
- HTML
- CSS
- JavaScript
- JQuery
- SCSS
- React, Redux
- БЭМ
- Wordpress
- PSD
- Figma
- Zeppelin
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Портфолио
- Сайт аукцион. Lux Trader53 просмотра
- Charger Тренировочный макет53 просмотра
- Сайта фитнес клуба. Gymo50 просмотров