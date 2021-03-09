Kirill-web

Кирилл Kirill-web

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
23 дня назад
Веб интерфейсы {VUE, TypeScript}

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Я буду рад сотрудничать именно с вами =D Надеюсь вы тоже, ведь я:

  • Не беру предоплату;
  • Всегда на связи;
  • Все правки делаю бесплатно;
  • Даю гарантию 2 недели, с момента передачи архива;
  • Имею опыт в javaScript уже более 2-ух лет;
  • Цену предложу свою, но торг всегда уместен;
  • Если не уложусь в обговоренный срок, верну 30%;
  • Если не доделаю до конца, верну 80%;
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А теперь конкретно:

Я позиционирую себя как VUE Frontend разработчик.

Понимаю и умею применять как технологии самого фреймворка (vuex, vue-router, composition API), так и сторонние библиотеки и модули (typeScript, SASS, axios, swiper.js, и тд)

Отлично знаю вёрcтку (html, css)

Хорошо знаю JavaScript (TypeScript), как базу (взаимодействие с DOM, работа с массивами и объектами данных), так и более углублённые инструменты языка (promise и работа с сервером, ООП)

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Ещё что-то?

- Естественно!

  • Я пишу документацию (Markdown) и пояснительные комментарии в коде;
  • Умею работать с git более чем 3-мя команды;
  • Заранее продумываю структуру приложения, что помогает избежать напрасной траты времени в будущем;
  • Имею собственную наработанную библиотеку компонентов, которые могу внедрить в проект, и сэкономив этим время;
  • Умею работать с svg и анимировать (svg.js)
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Буду рад сотрудничеству =)

Мы можем общаться тут:

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﻿WhatsApp: +7(915)596-73-44

Email: [email protected]

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Отзывы заказчиков

Kylikov
Филип 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$34
9 баллов
4 года назад
Сверстать дизайн из фигмы
BootstrapFigmaGulp
Все хорошо
Был рад сотрудничеству, все прошло хорошо!
Ответный отзыв
Zaycev-a
Ирина 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Верстка 5 страниц из figma
BootstrapFigmajQuerySASS
Я очень рада, что выбрала Кирилла исполнителем, потребовалась верстка доп. 2-ух страниц, он сделал их бесплатно, быстро делал правки, отвечал в любое время, немного доработал дизайн, всё валидно и кроссбраузерно, будем сотрудничать и дальше
Также, очень рад был сотрудничеству!
Ответный отзыв
guest_16122837267905
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Сделать 2 попапа
Сделал очень быстро и качественно, рекомендую!
Всё хорошо
Ответный отзыв
kozlovataniaiyha
Михаил 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$14
7 баллов
4 года назад
Сверстать ленд согласно psd макету + адаптация под моб
Работа не была выполнена согласно ТЗ, пришлось передать другому человеку структуру сделанную Кириллом и другой человек довел, как говорится, "до ума" . Исполнителю нужно реально оценивать свои возможности. По общению всё хорошо. Работа (потраченное время) была оплачена.
Сотрудничеством с Михаилом полностью доволен. Были косяки, однако он не ругался, все нормально объяснял, оплатил как договаривались.
Ответный отзыв
maksim112
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
4 балла
4 года назад
Верстка из PSD
Cлился! не рекомендую!!!
Прошу заметить, я не пропал, не взял деньги и сматался, я извинился, а мог впрочем и деньги сначала взять. Обстоятельства разные бывают! А что касается вас, как заказчика, то все хорошо, отвечал быстро, не заставлял делать лишнего, всё одекватно объяснял.
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