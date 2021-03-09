Веб интерфейсы {VUE, TypeScript}

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Я буду рад сотрудничать именно с вами =D Надеюсь вы тоже, ведь я:

Не беру предоплату ;

; Всегда на связи ;

; Все правки делаю бесплатно ;

; Даю гарантию 2 недели , с момента передачи архива;

, с момента передачи архива; Имею опыт в javaScript уже более 2-ух лет ;

; Цену предложу свою, но торг всегда уместен ;

; Если не уложусь в обговоренный срок, верну 30% ;

; Если не доделаю до конца, верну 80%;

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А теперь конкретно:

Я позиционирую себя как VUE Frontend разработчик.

Понимаю и умею применять как технологии самого фреймворка (vuex, vue-router, composition API), так и сторонние библиотеки и модули (typeScript, SASS, axios, swiper.js, и тд)

Отлично знаю вёрcтку (html, css)

Хорошо знаю JavaScript (TypeScript), как базу (взаимодействие с DOM, работа с массивами и объектами данных), так и более углублённые инструменты языка (promise и работа с сервером, ООП)

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Ещё что-то?

- Естественно!

Я пишу документацию (Markdown) и пояснительные комментарии в коде;

и пояснительные комментарии в коде; Умею работать с git более чем 3-мя команды;

более чем 3-мя команды; Заранее продумываю структуру приложения , что помогает избежать напрасной траты времени в будущем;

, что помогает избежать напрасной траты времени в будущем; Имею собственную наработанную библиотеку компонентов, которые могу внедрить в проект, и сэкономив этим время ;

; Умею работать с svg и анимировать (svg.js)

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Буду рад сотрудничеству =)

Мы можем общаться тут:

Telegramm﻿

﻿WhatsApp: +7(915)596-73-44

Email: [email protected]