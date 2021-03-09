Веб интерфейсы {VUE, TypeScript}
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Я буду рад сотрудничать именно с вами =D Надеюсь вы тоже, ведь я:
- Не беру предоплату;
- Всегда на связи;
- Все правки делаю бесплатно;
- Даю гарантию 2 недели, с момента передачи архива;
- Имею опыт в javaScript уже более 2-ух лет;
- Цену предложу свою, но торг всегда уместен;
- Если не уложусь в обговоренный срок, верну 30%;
- Если не доделаю до конца, верну 80%;
А теперь конкретно:
Я позиционирую себя как VUE Frontend разработчик.
Понимаю и умею применять как технологии самого фреймворка (vuex, vue-router, composition API), так и сторонние библиотеки и модули (typeScript, SASS, axios, swiper.js, и тд)
Отлично знаю вёрcтку (html, css)
Хорошо знаю JavaScript (TypeScript), как базу (взаимодействие с DOM, работа с массивами и объектами данных), так и более углублённые инструменты языка (promise и работа с сервером, ООП)
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Ещё что-то?
- Естественно!
- Я пишу документацию (Markdown) и пояснительные комментарии в коде;
- Умею работать с git более чем 3-мя команды;
- Заранее продумываю структуру приложения, что помогает избежать напрасной траты времени в будущем;
- Имею собственную наработанную библиотеку компонентов, которые могу внедрить в проект, и сэкономив этим время;
- Умею работать с svg и анимировать (svg.js)
Буду рад сотрудничеству =)
WhatsApp: +7(915)596-73-44
Email: [email protected]
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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- Вёрстка лендинга85 просмотров
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- Вёрстка трёх страниц51 просмотр
- Вёрстка одного экрана43 просмотра
Отзывы заказчиков
$34
9 баллов
4 года назад
BootstrapFigmaGulp
Все хорошо
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству, все прошло хорошо!
$40
10 баллов
4 года назад
BootstrapFigmajQuerySASS
Я очень рада, что выбрала Кирилла исполнителем, потребовалась верстка доп. 2-ух страниц, он сделал их бесплатно, быстро делал правки, отвечал в любое время, немного доработал дизайн, всё валидно и кроссбраузерно, будем сотрудничать и дальше
Ответный отзыв
Также, очень рад был сотрудничеству!
$1
10 баллов
4 года назад
Сделал очень быстро и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
Всё хорошо
$14
7 баллов
4 года назад
Работа не была выполнена согласно ТЗ, пришлось передать другому человеку структуру сделанную Кириллом и другой человек довел, как говорится, "до ума" . Исполнителю нужно реально оценивать свои возможности. По общению всё хорошо. Работа (потраченное время) была оплачена.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Михаилом полностью доволен. Были косяки, однако он не ругался, все нормально объяснял, оплатил как договаривались.
$40
4 балла
4 года назад
Cлился! не рекомендую!!!
Ответный отзыв
Прошу заметить, я не пропал, не взял деньги и сматался, я извинился, а мог впрочем и деньги сначала взять. Обстоятельства разные бывают! А что касается вас, как заказчика, то все хорошо, отвечал быстро, не заставлял делать лишнего, всё одекватно объяснял.