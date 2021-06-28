Сделать 2 попапа

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка93 просмотра

Здравствуйте, на лендинг прикрутить 2 готовых попапа (чтобы открывались и по нажатии на кнопку, и был крестик, чтобы их закрыть) 

4 года назад
guest_16122837267905
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kirill-web
Кирилл 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$1
1 день
Сделал очень быстро и качественно, рекомендую!
Всё хорошо

Заявки фрилансеров

Kirill-web
Кирилл 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад

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