Требуется специалист для внесения легких корректив в готовый сайт на платформе Shopify. Необходимо доработать дизайн меню для десктопа и мобильной версии, создать бегущую строку на главной странице, скорректировать футер и один блок на мобильной версии. Также требуется переделать дизайн страницы и создать дубликат с новым описанием. Ставки выше 5000 не рассматриваются.