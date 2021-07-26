Адаптивная вёрстка ИМ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок1332 просмотра

Профессиональная, качественная, адаптивная вёрстка ИМ под движок Prestashop. Если вы не верстали под этот движок, наверное, особенности и нюансы можно узнать с помощью великого интернета. По идее особых отличий нет, движок как движок, аналог Opencart. Принимаю предложения только от профи с отзывами.

Ссылка на макет в Figma во вложении. Хотелось бы видеть срок и стоимость. 

FigmaOpencartPrestaShop
4 года назад
gomer66
Максим 
43 года
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3 года назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
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$100
5 дней
Escrow
Всё отлично, рекомендую!
Сотрудничество прошло хорошо. Рекомендую.

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