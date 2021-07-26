Профессиональная, качественная, адаптивная вёрстка ИМ под движок Prestashop. Если вы не верстали под этот движок, наверное, особенности и нюансы можно узнать с помощью великого интернета. По идее особых отличий нет, движок как движок, аналог Opencart. Принимаю предложения только от профи с отзывами.

Ссылка на макет в Figma во вложении. Хотелось бы видеть срок и стоимость.