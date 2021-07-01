2 часть проекта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка79 просмотров

Реализовать верстку на чистом CSS и отдельных HTML верстку макетов согласно дизайну.

Также необходимо будет поддерживать вёрстку и вносить правки в зависимости от просьб участников команды.

2 часть картинки

CSSHTML
4 года назад
guest_16240334069852
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ProstakValery
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$30
7 дней
Escrow
Отличная работа, отдельная благодарность за постоянные правки, которые просил вносить по ходу верстки
Очень приятно работать с таким работодателем, коммуникация на высшем уровне, выплаты быстрые, правки если есть то по сути, в общем все супер продолжаем работать!

Заявки фрилансеров

ProstakValery
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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