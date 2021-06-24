Нужно сверстать приложение на 10 экранов Срочно

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок610 просмотров

Нужно сверстать приложение на 10 экранов Срочно

сроки 3 дня

https://www.figma.com/file/QvvY9ESpXu3AtUA2MdiEeIja/sport?node-id=0%3A1

Node.js
4 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Армен
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
4 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Бегенч
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
44 отзыва(-3)
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка 3 лендингов согласно ТЗ

    $130

    Требуется верстка 3 лендингов в соответствии с техническим заданием. Необходимо включить анимацию для улучшения визуального восприятия. Подробности и требования описаны в ТЗ.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адаптивная кросс-браузерная вёрстка сайта-визитки (НЕ Тильда).

    Требуется адаптивная кросс-браузерная вёрстка сайта-визитки без использования Тильды. Основной элемент — фрагмент с псевдо-видео по скроллу. Необходимо интегрировать изображение фигуры в фон. Дизайн доступен в Figma, возможно, после вёрстки понадобятся правки размеров шрифтов и кнопок.

    FigmaTilda
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать с Figma

    $100

    Необходимо выполнить HTML-верстку по предоставленным макетам из Figma. Требуется сверстать десктопную и мобильную версии. Обеспечить точное соответствие дизайну и адаптивность для различных устройств.

    FigmaNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка сайта

    Требуется помощь в верстке сайта с использованием HTML, CSS и JSS. Задача включает создание лендинга и нескольких внутренних страниц с поддержкой двух языков. Сайт должен быть полностью функциональным, аналогично примерному сайту. Начало работы возможно сразу.

    CSSHTML
    HTML-верстка59 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать сайт

    $10

    Необходимо сверстать адаптивный лендинг с использованием HTML. Ожидается качественная верстка, соответствующая современным стандартам и адаптивность для различных устройств.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать поэкранный скроллинг

    Необходимо реализовать поэкранный скроллинг для сайта, аналогично примеру. Исполнителю будет предоставлен доступ к сайту по FTP. Бюджет до $20, сроки выполнения - до 5 дней.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка, доработка готовой.

    Ищется специалист по HTML-верстке для доработки готовой админ панели. Задача включает удаление лишнего кода, проверку адаптивности на мобильных устройствах и ноутбуках, а также обновление версии Bootstrap. Важно обеспечить кроссбраузерность и ускорить работу кода. На выходе требуется чистый и понятный код, готовый к интеграции.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сайт на тильде

    Требуется разработка сайта на платформе Тильда, включающая копирование 4 экранов с существующего сайта и создание 2 новых. Срок выполнения заказа 2-3 дня под ключ. Также интересует опыт настройки Getcourse.

    Tilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка лендинга на Вордпресс

    $110

    Требуется сверстать лендинг и интегрировать его на платформу WordPress. Необходимо создать качественную верстку без Bootstrap и реализовать анимацию SVG иконок с использованием плагина Vivus. Макеты прикреплены в JPG-формате.

    BootstrapWordPress
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинга на коде с готового дизайна

    $222

    Необходимо сверстать лендинг на основе дизайна в PSD с настройкой всех скриптов. Ожидается pixel-perfect выполнение и адаптивность под мобильные устройства. Срок выполнения - 6 дней, бюджет - 16 т.р. Дизайн будет предоставлен выбранным кандидатам для оценки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад