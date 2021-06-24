Сверстать сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок233 просмотра

Адаптивный лендинг

4 года назад
ShinkarFree
Руслан 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать поэкранный скроллинг

    Необходимо реализовать поэкранный скроллинг для сайта, аналогично примеру. Исполнителю будет предоставлен доступ к сайту по FTP. Бюджет до $20, сроки выполнения - до 5 дней.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка, доработка готовой.

    Ищется специалист по HTML-верстке для доработки готовой админ панели. Задача включает удаление лишнего кода, проверку адаптивности на мобильных устройствах и ноутбуках, а также обновление версии Bootstrap. Важно обеспечить кроссбраузерность и ускорить работу кода. На выходе требуется чистый и понятный код, готовый к интеграции.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сайт на тильде

    Требуется разработка сайта на платформе Тильда, включающая копирование 4 экранов с существующего сайта и создание 2 новых. Срок выполнения заказа 2-3 дня под ключ. Также интересует опыт настройки Getcourse.

    Tilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка лендинга на Вордпресс

    $110

    Требуется сверстать лендинг и интегрировать его на платформу WordPress. Необходимо создать качественную верстку без Bootstrap и реализовать анимацию SVG иконок с использованием плагина Vivus. Макеты прикреплены в JPG-формате.

    BootstrapWordPress
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинга на коде с готового дизайна

    $222

    Необходимо сверстать лендинг на основе дизайна в PSD с настройкой всех скриптов. Ожидается pixel-perfect выполнение и адаптивность под мобильные устройства. Срок выполнения - 6 дней, бюджет - 16 т.р. Дизайн будет предоставлен выбранным кандидатам для оценки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка сайта

    Требуется выполнить верстку сайта на 8 страниц с использованием HTML. Необходимо указать сроки выполнения работы и стоимость. Ожидается качественная и аккуратная реализация проекта.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Есть Одна страница надо его верстать

    $25

    Требуется выполнить HTML-верстку страницы с модальными окнами, используя предоставленный макет из Figma. Обратите внимание на детали и структуру, указанные в проекте. Убедитесь, что все элементы корректно отображаются и функционируют.

    FigmaNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать серию html5 анимаций

    Требуется разработать серию 2D HTML5 анимаций на футбольную тематику. Анимации необходимо реализовать через canvas. В проекте можно использовать любые удобные библиотеки. Техническое задание предоставлено.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Внести несколько строк кода в css поправить выравнивание в моб версии

    $3

    Необходимо внести изменения в CSS для принудительного выравнивания контента в мобильной версии сайта на Тильде. Шахматный порядок 'Текст + Картинка' сбивается. Требуется предоставить строки кода для исправления, доступ к сайту закрыт. Оплата на карту в гривнах.

    CSSTilda
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка страницы

    Необходимо выполнить HTML-верстку страницы на основе макета из Figma. Элементы вставляются как изображения, без необходимости верстать хедер, футер и блок с формой. Учитывайте, что ссылки на другой сайт в макете также вставляются в виде скринов.

    Node.js
    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    4 года назад