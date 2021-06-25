Есть Одна страница надо его верстать

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок810 просмотров

Надо Верстать страницу с Модальными окнами

figma

FigmaNode.js
4 года назад
elchinbek
Элчин 
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Был
4 года назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Kail01
Сергей 
24 года
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4 года назад
4 года назад
$25
2 дня
Escrow
Хороший программист рекомендую
Заказчик оставил отзыв, но заказ не был принят. Прошу модерацию снять комиссию за оплату

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