Необходимо выполнить HTML-верстку страницы на основе макета из Figma. Элементы вставляются как изображения, без необходимости верстать хедер, футер и блок с формой. Учитывайте, что ссылки на другой сайт в макете также вставляются в виде скринов.
Внести несколько строк кода в css поправить выравнивание в моб версии
Нужно "моими" руками через css удаленно подсказать несколько строк кода, чтобы сделать принудительное выравнивание контента в мобильной версии сайта. Шахматный порядок "Текст + Картинка" при выводе в моб. сбивается и выводит не так как нужно. Сайт на тильде. Доступ к сайту закрыт. Нужно через девелопера/bugs посмотреть как поправить, дать код и я внесу его сам. Работы немного. Оплата на карту (Украина, грн.). За деталями в личку.
Спасибо.
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