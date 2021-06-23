Внести несколько строк кода в css поправить выравнивание в моб версии

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок453 просмотра

Нужно "моими" руками через css удаленно подсказать несколько строк кода, чтобы сделать принудительное выравнивание контента в мобильной версии сайта. Шахматный порядок "Текст + Картинка" при выводе в моб. сбивается и выводит не так как нужно. Сайт на тильде. Доступ к сайту закрыт. Нужно через девелопера/bugs посмотреть как поправить, дать код и я внесу его сам. Работы немного. Оплата на карту (Украина, грн.). За деталями в личку.

Спасибо.

CSSTilda
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olegerma
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