Адаптивная верстка

$68
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок1188 просмотров

Сверстать адаптивно макеты. Сайтбар всегда прижат к левому краю. Дальше контент тянется. Верстка должна быть резиновой. 5000р. Оплата поэтапно.

4 года назад
ilmasters
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