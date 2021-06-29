Сверстать дополнительное меню popup

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок644 просмотра

Есть рисунок (не psd, не фигма, а просто рисунок), а просто эскиз выбора города в шапке сайта. Добавился 1 пунк в шапке и нужно сверстать в стиле сайта popup в выбором города для PC и mobile. cms bitrix.

Figma
4 года назад
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$10
1 день
Всё отлично, спасибо!
Все хорошо, даже более чем. Постановка задачи выше всех похвал, не просто что конкретно нужно сделать, а и с точным указанием где и как.

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FLAKE_MDM
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Илья
 
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