Верстка сайт

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Закрытнет заявок90 просмотров

https://www.figma.com/file/Dpn4SXSwcRY5Eil0goFTOT/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0?node-id=0%3A1

Добрый)

Подскажи сколько возьмешь за верстку данного сайта

Лишь форма обратной связи

И небольшие анимации перехода в карточках

Пасадить на движок и домен

все, более ничего сверхъестественного

Node.js
4 года назад
Buffalo-web
33 года
4 года в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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