Внести правки в верстку

Есть готовая верстка. Внести в эту верстку правки. Так же доверстать недостающие три страницы. Список правок в файле. Файлы верстки по ссылке, макет отправлю кандидатам в телеграмм. Приоритет тем, кто сделает все за сегодня. Цены, сроки и ваш телеграмм пишите на почту [email protected]

Проект: https://drive.google.com/file/d/1eQQFSmG8aXItRXcQf274BiucVHzRkppq/view?usp=sharing