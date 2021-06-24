Сверстать 2 страницы с адаптивом к в дизайне с figma

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок604 просмотра

Сверстать 2 страницы с адаптивом к в дизайне с figma

https://www.figma.com/file/09VTlBfD69U81yBHPtWRMk/Untitled?node-id=0%3A1

Срок к завтрашнему дню к вечеру.

FigmaNode.js
4 года назад
guest_16203835541298
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Выбранный исполнитель

codememory
Данил 
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$15
1 день
Хорошо, выполненная работа. Всегда на связи. К правкам возвращается даже после оплаты.
Все норм! Рекомендую

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