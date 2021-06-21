Адаптивная вёрстка, натяжка на Битрикс

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Завершен6 заявок729 просмотров

Необходимо выполнить вёрстку и натянуть на 1С-Битрикс. Адаптивно, кроссбраузерно, без ошибок. Бутстрап приветствуется. Дизайн в фигме. Оплата по факту. Все макеты тут

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4 года назад
Icomm
Артур 
37 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

flyingsteps112
Михаил 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$80
3 дня
Escrow
Отличный исполнитель! Учёл все мои пожелания. Сделал вёрстку быстро и без косяков.
Хороший заказчик, всегда на связи, оплата своевременно

Заявки фрилансеров

Борис
 
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flyingsteps112
Михаил 
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