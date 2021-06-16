Требуется поверхностный редизайн готового сайта на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки561 просмотр

Есть готовый интернет-магазин минеральной воды на Битриксе с персональным дизайном. Нужно переверстать под тематику производства вентиляционных систем. (есть сайт образец от дочерней компании). функционал интернет-магазина остается как есть.

4 года назад
mmsobolev
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