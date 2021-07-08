Верстка Дизайна Сайта Лендинг Пейдж

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Завершен57 заявок1644 просмотра

Добрый день, нужно сверстать дизайн сайта. Дизайн адаптирован под мобильные,

отправляйте ваши цены, условия, портфолио

4 года назад
guest_15715682654813
6 лет в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
4 года назад
$58
4 дня
Escrow
Заказ выполнен качественно и в срок. Могу рекомендовать к сотрудничеству
Заказ оплачен, все нормально, но очень долго.

Заявки фрилансеров

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Yuumatov
Михаил 
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