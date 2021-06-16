Поправить гугл капчу на сайте html

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Завершен8 заявок545 просмотров

Сайт http://www.exolodka.ru/ стоит гугл капча, но при этом приходит много спама. Нужно разобраться, что не так и исправить.

HTML
4 года назад
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$20
1 день
Escrow
Работой с Дмитрием остались довольны, все было сделано быстро. Объяснил причину нашей проблемы и все исправил. Будем обращаться еще.
Четкое ТЗ, во время выполнения заказа никаких проблем не возникло. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ася
 
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