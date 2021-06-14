1. Проверить, чтобы все работало 2. Добавить 4 раздела (страницы)
Сверстать сайт (5 страниц, фигма)
https://disk.yandex.ru/d/ESNq3wlsa4RUjQ
Сверстать 5 страниц с мобильной версией. Исходники в фигме, чистенькие, по полочкам, со всеми поп апами и ховерами.
От вас срок и стоимость.
Требования: чистая попиксельная верстка. Будут предложения по анимации – приветствуется. Бюджет 3000р
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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