Сверстать сайт (5 страниц, фигма)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок822 просмотра

https://disk.yandex.ru/d/ESNq3wlsa4RUjQ

Сверстать 5 страниц с мобильной версией. Исходники в фигме, чистенькие, по полочкам, со всеми поп апами и ховерами.

От вас срок и стоимость.

Требования: чистая попиксельная верстка. Будут предложения по анимации – приветствуется. Бюджет 3000р

Figma
4 года назад
vivatranss
Рустем 
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Выбранный исполнитель

vadim_losenkov
Вадим 
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$50
10 дней
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Мошенник. Бесконечные правки

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vadim_losenkov
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