Сверстать сайт (5 страниц, фигма)

https://disk.yandex.ru/d/ESNq3wlsa4RUjQ

Сверстать 5 страниц с мобильной версией. Исходники в фигме, чистенькие, по полочкам, со всеми поп апами и ховерами.

От вас срок и стоимость.

Требования: чистая попиксельная верстка. Будут предложения по анимации – приветствуется. Бюджет 3000р