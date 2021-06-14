Верстка нескольких страниц/форм (десктоп + мобайл)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок1468 просмотров

Нужно сделать верстку нескольких страниц/форм (десктоп + мобайл) для биржевого

торгового бота. Верстка должна быть адаптивной (в приоритете мобайл)

Дизайном является прототип (все элементы можно брать с него)

https://su6lbh.axshare.com/#id=wab5x5&p=trade_page_-_web&g=1

https://su6lbh.axshare.com/#id=32p0o3&p=trade_page_-_mobile&g=1

Результатом работы должен быть архив с файлами верстки (HTML+CSS+JS)

Оплата через БС(сейф) или по факту выполнения.

CSSHTMLJavaScript
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finexlab
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