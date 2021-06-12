Адаптивная верстка

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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт43 заявки1840 просмотров

Сделать адаптивную верстку по макету https://www.figma.com/file/Zmx3AezNa6AI8qieSCzy8o/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC

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