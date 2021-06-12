Добрый день Нужна верстка лендинга (см. приложение) HTML + CSS Кроме самого лендинга в примере, будет три всплывающие окна (при клике на пункты меню - цены, график работы и форма заявки) ...
Адаптивная верстка
Сделать адаптивную верстку по макету https://www.figma.com/file/Zmx3AezNa6AI8qieSCzy8o/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC
Бюджет 3000р. Сроки от вас. Приоритет тем кто начнет сейчас и сегодня покажет результаты
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброго времени суток. Есть готовый дизайн проект в figma, админки личного кабинета клиента. Необходимо по данному проекту сверстать html шаблоны на базе bootstrap. Чтобы программист смог их интегрировать в уже готовый функционал.Закрыт4 года назад
- $10
Всем привет, ребят работа не сложная для тех кто знает js. на сайте нужно поправить slick slider на нескольких страницах и подогнать его по адаптив. Ссылка на сайт https://product.mtfive.org.ua/ поправить и адаптив сделать на страницах ...Завершен4 года назад
Добрый день. Ищу исполнителя, для верстки портала недвижимости. Десктоп + мобильная версия. Дизайн 2х версий по ссылке: https://docs.google.com/document/d/18YO9HCP5EGUFZ7mVjYeDQ-0ILls4cJkwcqkIt_-9UCs/edit?usp=sharing Срок до июля. В заявке прошу указать стоимость за всю верстку, выберу в ...Завершен4 года назад
необходимо сверстать кабинет по готовому дизайну в фигме вся структура в текущей версии кабинета (начинка) соответствует тому что есть в дизайне (скрин во вложении) https://www.figma.com/file/sfFSZEXBZAaYxiny10XIQ9/спартанэткабинет?node-id=1756%3A8005 обязательно присылайте отклики ...Завершен4 года назад
Необходимо на готовую верстку, добавить слайдер на подобии с сайта "Мебель на дом" Слайдер должен нормально отображаться и на десктопе и на мобилке. Жду ваши предложения цена/строк.Завершен4 года назад
Есть верстка главной страницы, необходимо отверстать несколько внутренних, адаптив есть под 460px, на остальных расширениях делаем чтобы удобовариваемо смотрелось, без разлазаний блоков и отклонений что бросаются в глаза. Страницы показаны в файле. ...Завершен4 года назад
Есть сайт https://securefinance.ee/ нам необходимо внести правки в стили(только в стили) и привести сайт к виду макетов. Основная задача поправить шрифты и оступы. В десктопе и мобилке. Цена от вас. Сделать надо сегодня. Макеты ...Закрыт4 года назад
Для проекта нужно знать - опыт работы с TypeScript; - Хороший опыт программирования (алгоритмы, структуры данных, шаблоны); - Опыт создания больших веб-приложений на React с нуля; - Владение всеми основными интерфейсными технологиями (HTML, CSS и т. Д.); - Хорошее знание ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать многостраничный сайт под Битрикс. Адаптированные версии. Что хочет клиент: https://apriori.design/ Дизайн будет в Фигме. Пожалуйста, пишите стоимость и сроки.HTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад