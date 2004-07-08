О РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ:.
- Делаю качественно, скорость на 2 план.
- Оценка макета 20-30мин.
- Помогаю, если требуется, составить ТЗ и/или внести корректировки в него.
- Готов идти на контакт и обсудить, в случае надобности, детали проекта.
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ:gmail -- [email protected]
vk -- https://vk.com/id649229487
whatsupp -- +79374099836
telegram -- @Yakunin_Danila
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Ниже будут представлены мои работы. Так как это макеты, иногда может попадаться латиница (обычно начинается с Lorem ipsum), никакой информации данный текст не несёт и служит лишь для того, чтобы показать, что на этом месте можно разместить текст. Так же в некоторых случаях могут дублироваться картинки.
приятного ознакомления.
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