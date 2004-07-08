itworker

﻿О РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ:

Делаю качественно, скорость на 2 план.

Оценка макета 20-30мин.

Помогаю, если требуется, составить ТЗ и/или внести корректировки в него.

Готов идти на контакт и обсудить, в случае надобности, детали проекта.

﻿СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ:

vk -- https://vk.com/id649229487

whatsupp -- +79374099836

telegram -- @Yakunin_Danila

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Ниже будут представлены мои работы. Так как это макеты, иногда может попадаться латиница (обычно начинается с Lorem ipsum), никакой информации данный текст не несёт и служит лишь для того, чтобы показать, что на этом месте можно разместить текст. Так же в некоторых случаях могут дублироваться картинки.

приятного ознакомления.

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﻿МОЁ ПОРТФОЛИО:

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интернет магазин maxfactor:

﻿ ﻿главная -- http://итворкер.рф/maxfactor/index.html

﻿ ﻿страница истории -- http://итворкер.рф/maxfactor/history.html

﻿ ﻿страница товара -- http://итворкер.рф/maxfactor/productPage.html

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многостраничный интернет магазин одежды:

﻿ ﻿1.главная -- http://итворкер.рф/marcho/index.html

﻿ ﻿2.страница блога -- http://итворкер.рф/marcho/blog.html

﻿ ﻿3.страница блога товара -- http://итворкер.рф/marcho/blogone.html

﻿ ﻿4.страница контактов -- http://итворкер.рф/marcho/contact.html

﻿ ﻿5.страница ошибки 404 -- http://итворкер.рф/marcho/error404.html

﻿ ﻿6.страница входа(логина) и регистрации -- http://итворкер.рф/marcho/login.html

﻿ ﻿ ﻿7.каталог товаров -- http://итворкер.рф/marcho/shop.html

﻿ ﻿8.карточка товара -- http://итворкер.рф/marcho/shopdetails.html

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лендинги:

﻿ ﻿маркетинговая компания -- http://итворкер.рф/omarketing/index.html

﻿ школа сёрфинга -- http://итворкер.рф/wawe/index.html

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многостраничный интернет магазин мебели:

﻿ ﻿1.главная -- http://итворкер.рф/glee/index.html

﻿ 2.страница входа(логин) -- http://итворкер.рф/glee/login.html

﻿ ﻿3.страница с описанием компании -- http://итворкер.рф/glee/aboutus.html

﻿ 4.страница блога -- http://итворкер.рф/glee/blog.html

﻿ ﻿5.страница блога товара -- http://итворкер.рф/glee/blogdetails.html

﻿ ﻿6.страница товара -- http://итворкер.рф/glee/productdetails.html

﻿ ﻿7.каталог товаров N1 -- http://итворкер.рф/glee/productlist1.html

﻿ ﻿8.каталог товаров N2 -- http://итворкер.рф/glee/productlist2.html