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Верстка одной статической страницы
Верстка одной статической страницы.
Есть "самопальная" страница https://smartersystems.ru/index.html
Необходима "профессиональная" адаптивная вёрстка:
1. Поддержка всех устройств - смартфоны, планшеты, десктопы - со всеми разрешениями - начиная от 320 и до 4к, вид - ландшафт и портрет
2. Поддержка браузеров, желательно, начиная с IE10
3. Верстка с использованием CSS Grid
4. Валидации HTML-файлов.
W3C - validator.w3.org или на выбор Исполнителя.
Если верстка не проходит валидацию, должно быть грамотное объяснение причины.
Объяснения типа - «Я всегда так делаю. Все отображается нормально. Никто не жаловался.» - не прокатят.
5. Валидации CSS-файлов
http://csslint.net/ или на выбор Исполнителя.
Если верстка не проходит валидацию, должно быть грамотное объяснение причины.
Объяснения типа - «Я всегда так делаю. Все отображается нормально. Никто не жаловался.» - не прокатят.
6. Брейкпойнты по необходимости, но с обязательным соответствием с брейкпойнтами Bootstrap 5.
7. Верстка должна быть выполнена без применения js-скриптов.
8. Сброс стилей - от Bootstrap 5.
9. Использование SASS
10. Недопустимо использование миксинов (@include) и экстендов(@extend)
11. Нельзя использовать вендорные префиксы (если в них сейчас вообще есть необходимость) в препроцессорах, которые могут быть добавлены автопрефиксером
12. Осмысленное наименование CSS-классов
13. Нельзя использовать !important.
14. Использование единиц em и rem, а не px (за исключением брейкпойнтов, где для совместимости с Bootstrap5 допускается использование px)
15. Верстка должна корректно отображаться при различных коэффициентах масштабирования шрифта (устанавливается на десктопах)
При разных размерах шрифта, установленного в системе – Мелкий (по умолчанию)/Средний(125%)/Крупный(150%).
16. Верстка должна корректно отображаться при различных масштабах, устанавливаемого в браузерах – 80% - 100% - 120 % - 150% (для примера).
17. Стиль для печати - без печати фоновой картинки.
18. Размеры шрифтов текстов и их расположение для разных разрешений, согласовываются с Заказчиком.
Требования по текстам:
1. Блок "Наименование"
- текст - Смартер системс
- в 2 строки
- первые 2 буквы слова системс располагаются строго под последними двумя буквами слова Смартер.
2. Цитата
- может включать в себя подпись - источник/автора цитаты
- на больших разрешениях - располагается между фигурой и краем экрана, на меньших - ближе к фигуре, как бы его слова,
3. Контакты
4. Авторская ссылка о фоновой картинке
Должна быть. Должны быть видима, заметна, но не бросаться в глаза, не выделяться, не отвлекать/привлекать внимания.
Исходная верстка - https://smartersystems.ru/index.html или во вложенном архиве.
Исходная верстка не является требованием.
Это просто пример, макет, что должно быть сверстано.
Опциональные требования:
1. Верстка должна проходить тесты на переполнения и незаполнения.
Имеется ввиду, что блок "Цитата" может отсутствовать или быть большего размера, чем сейчас.
2. Текст блока наименование может быть на англйиском языке - Smarter systems, при этом требование о взаимном расположении остается - первые 2 буквы слова systems располагаются строго под последними двумя буквами слова Smarters.
От Исполнителя:
1. Используемые средства валидации HTML/CSS
2. Используемые средства демонстрации, что верстка правильно отображается при различных разрешениях на различных браузерах.
Ну и цена и срок.
Оплата через Безопасную сделку.
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