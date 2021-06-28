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Всем Доброе время суток!

Спасибо за посещение моего профиля!

Я оказываю услуги по разработке как FRONT-END (вёрстки) так и BACK-END (программной части) сайта любой сложности. Опыт работы в сфере IT 8 лет!

Технологии которые знаю и использую в своих проектах:

HTML и CSS (в том числе сетки и CSS-фреймворки, HTML5/CSS3)

Препроцессоры CSS (Sass, Less, Sсss и т. д.)

JavaScript

Популярные фреймворки и библиотеки: jQuery и др.)

Популярные CMS (WordPress, Opencard)

SVG

DOM

Понимаю принципы построения бекенда и разбираюсь в серверных технологиях.

PHP

Базы данных и языки запросов (SQL, MySql, NoSQL, MongoDB и т. д.)

Графические редакторы (Photoshop, Illustrator и т. д.)

✅ Профессиональный подход к каждому заказу.

✅ Качественный и оптимизированный код.

✅ Всегда на связи.

✅ Индивидуальный подход ко всем проектам.

✅ Выполненная работа в срок.

✅ После завершения проекта поддержку и помощь.

Спасибо за внимания, жду в ЛС.

Всего хорошего 

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