pavel_aborkin

Паве pavel_aborkin

 
43 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная реализация. Лояльное отношение к клиенту. Приятные скидки.

Всем Доброе время суток!

Спасибо за посещение моего профиля!

Я оказываю услуги по разработке как FRONT-END (вёрстки) так и BACK-END (программной части) сайта любой сложности. Опыт работы в сфере IT 8 лет!

Технологии которые знаю и использую в своих проектах:

  • HTML и CSS (в том числе сетки и CSS-фреймворки, HTML5/CSS3)
  • Препроцессоры CSS (Sass, Less, Sсss и т. д.)
  • JavaScript
  • Популярные фреймворки и библиотеки: jQuery и др.)
  • Популярные CMS (WordPress, Opencard)
  • SVG
  • DOM
  • Понимаю принципы построения бекенда и разбираюсь в серверных технологиях.
  • PHP
  • Базы данных и языки запросов (SQL, MySql, NoSQL, MongoDB и т. д.)
  • Графические редакторы (Photoshop, Illustrator и т. д.)
Ваши преимущества работы со мной:

✅ Профессиональный подход к каждому заказу.

✅ Качественный и оптимизированный код.

✅ Всегда на связи.

✅ Индивидуальный подход ко всем проектам.

✅ Выполненная работа в срок.

✅ После завершения проекта поддержку и помощь.

Спасибо за внимания, жду в ЛС.

Всего хорошего 

#верстка #html #css #javascript #php #Wordpress

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