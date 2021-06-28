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Всем Доброе время суток!
Спасибо за посещение моего профиля!
Я оказываю услуги по разработке как FRONT-END (вёрстки) так и BACK-END (программной части) сайта любой сложности. Опыт работы в сфере IT 8 лет!
Технологии которые знаю и использую в своих проектах:
- HTML и CSS (в том числе сетки и CSS-фреймворки, HTML5/CSS3)
- Препроцессоры CSS (Sass, Less, Sсss и т. д.)
- JavaScript
- Популярные фреймворки и библиотеки: jQuery и др.)
- Популярные CMS (WordPress, Opencard)
- SVG
- DOM
- Понимаю принципы построения бекенда и разбираюсь в серверных технологиях.
- PHP
- Базы данных и языки запросов (SQL, MySql, NoSQL, MongoDB и т. д.)
- Графические редакторы (Photoshop, Illustrator и т. д.)
✅ Качественный и оптимизированный код.
✅ Всегда на связи.
✅ Индивидуальный подход ко всем проектам.
✅ Выполненная работа в срок.
✅ После завершения проекта поддержку и помощь.
Спасибо за внимания, жду в ЛС.
Всего хорошего
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