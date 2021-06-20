Верстка сайтов недорого

Качественно и в срок – вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3/HTML5,JS.

Недорого и с гарантией.

Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Деньги.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Нервы.

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ. Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- Обслуживание, наполнение, поддержка сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Pug, SASS, Flexbox, БЭМ, gulp,(возможно Bootstrap4).

Сайт:

Slagrach.ru