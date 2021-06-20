Качественно и в срок – вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3/HTML5,JS.
Недорого и с гарантией.
Гарантия на верстку.
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Деньги.
Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Нервы.
Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ. Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- Обслуживание, наполнение, поддержка сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Pug, SASS, Flexbox, БЭМ, gulp,(возможно Bootstrap4).
Сайт: