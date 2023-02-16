JosephBrudnyy

Иосиф JosephBrudnyy

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка макетов из figma. Кросс-браузерная, адаптивная, быстрая верстка.

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Верстка макетов из figma. Кросс-браузерная, адаптивная, быстрая вертска. Верстка на препроцессорах SCSS/SASS GULP.

Немного о себе:

﻿Привет! Меня зовут Иосиф.  Занимаюсь вёрсткой более 2х лет. На фрилансе уже примерно пол года. В начале становления разработчиком делал небольшие веб проекты для друзей и знакомых. C недавних пор решил отрабатывать свои знания на практике. Пока что у меня мало коммерческих заказов, но все они были выполнены на совесть. Посмотреть на них можно в разделе портфолио

  ﻿На данном этапе я в поисках только опыта. Так что цены за работу маленькие, но качество и время исполнения на высшем уровне!

Надеюсь на хорошее сотрудничество!

О работе:

Работаю без предоплаты. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Ответственность:

  • готов приступить уже
  • всегда довожу дело до конца
  • не нарушаю сроков
  • даю консультации по макету
  • не беру предоплату
  • всегда на связи

Порядок работы:

  • Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.
  • Помогу составить техническое задание.
  • Работаю без предоплаты.

Род занятий:

  • Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
  • Верстаю из PSD,  Figma
  • Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
  • CSS3\JS анимация сайтов.
  • Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

  • HTML
  • CSS
  • javaScript
  • jQuery
  • SCSS
  • Flexbox
  • БЭМ

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📞Связь:

Жду ваших заказов)