Верстка макетов из figma. Кросс-браузерная, адаптивная, быстрая верстка.
Верстка макетов из figma. Кросс-браузерная, адаптивная, быстрая вертска. Верстка на препроцессорах SCSS/SASS GULP.
Немного о себе:
Привет! Меня зовут Иосиф. Занимаюсь вёрсткой более 2х лет. На фрилансе уже примерно пол года. В начале становления разработчиком делал небольшие веб проекты для друзей и знакомых. C недавних пор решил отрабатывать свои знания на практике. Пока что у меня мало коммерческих заказов, но все они были выполнены на совесть. Посмотреть на них можно в разделе портфолио.
На данном этапе я в поисках только опыта. Так что цены за работу маленькие, но качество и время исполнения на высшем уровне!
Надеюсь на хорошее сотрудничество!
О работе:
Работаю без предоплаты. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату
- всегда на связи
Порядок работы:
- Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.
- Помогу составить техническое задание.
- Работаю без предоплаты.
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML
- CSS
- javaScript
- jQuery
- SCSS
- Flexbox
- БЭМ
📞Связь:
- E-mail: [email protected]
- telegram: JosephBrudniy
- whatsapp: +996550759099
Я против войны в Украине!
Портфолио
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