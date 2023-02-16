Верстка макетов из figma. Кросс-браузерная, адаптивная, быстрая верстка.

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Верстка макетов из figma. Кросс-браузерная, адаптивная, быстрая вертска. Верстка на препроцессорах SCSS/SASS GULP.

Немного о себе:

﻿Привет! Меня зовут Иосиф. Занимаюсь вёрсткой более 2х лет. На фрилансе уже примерно пол года. В начале становления разработчиком делал небольшие веб проекты для друзей и знакомых. C недавних пор решил отрабатывать свои знания на практике. Пока что у меня мало коммерческих заказов, но все они были выполнены на совесть. Посмотреть на них можно в разделе портфолио.

﻿На данном этапе я в поисках только опыта. Так что цены за работу маленькие, но качество и время исполнения на высшем уровне!

Надеюсь на хорошее сотрудничество!

О работе:

Работаю без предоплаты. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Ответственность:

готов приступить уже

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

даю консультации по макету

не беру предоплату

всегда на связи

Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта с заказчиком.

Помогу составить техническое задание.

Работаю без предоплаты.

Род занятий:

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

Верстаю из PSD, Figma

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

CSS3\JS анимация сайтов.

Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

HTML

CSS

javaScript

jQuery

SCSS

Flexbox

БЭМ

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📞Связь: