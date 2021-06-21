Разрабатываем сайт-визитки, корпоративные сайты, интернет-магазины, лендинги.

Цена от $100 до $500 в зависимости от объема работы.

Мы подбираем цену максимально индивидуально.

Пишите мне лично и я скину сайт с нашим портфолио:)Создаю сайты под ключ:

1. Выбор, установка и настройка шаблона

2. Настройка категорий

3. Привязка домена

4. Подбор картинок

5. Импорт/экспорт товаров

6. Создание логотипа под тематику магазина (по желанию)

7. Установка и настройка приложений (app store)

8. Страницы "политика безопасности", "политика возврата", "условия обслуживания" на русском или английском языке.

9. Оптимизация ссылок

10. Создание тегов

11. Создание коллекций

12. SEO оптимизация (товаров, категорий, картинок)

13. Подключение платежных систем.