Верстка внутр страниц

Есть верстка главной страницы, необходимо отверстать несколько внутренних, адаптив есть под 460px, на остальных расширениях делаем чтобы удобовариваемо смотрелось, без разлазаний блоков и отклонений что бросаются в глаза.

Страницы показаны в файле.

Многие блоки на страницах идентичны.

https://fex.net/ru/s/lnrnkex

Адаптивность, кроссбраузерность, все современные браузеры, моб устройства.

Используется бутстрап.

Таблицы дивами (пример таблиц уже отверстан).

Жду вашу цену/срок.

Если можете работать в Сб и ВС - будет плюсом.