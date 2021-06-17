Есть сайт https://securefinance.ee/ нам необходимо внести правки в стили(только в стили) и привести сайт к виду макетов. Основная задача поправить шрифты и оступы. В десктопе и мобилке. Цена от вас. Сделать надо сегодня. Макеты ...
Верстка внутр страниц
Есть верстка главной страницы, необходимо отверстать несколько внутренних, адаптив есть под 460px, на остальных расширениях делаем чтобы удобовариваемо смотрелось, без разлазаний блоков и отклонений что бросаются в глаза.
Страницы показаны в файле.
Многие блоки на страницах идентичны.
Адаптивность, кроссбраузерность, все современные браузеры, моб устройства.
Используется бутстрап.
Таблицы дивами (пример таблиц уже отверстан).
Жду вашу цену/срок.
Если можете работать в Сб и ВС - будет плюсом.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт4 года назад
Для проекта нужно знать - опыт работы с TypeScript; - Хороший опыт программирования (алгоритмы, структуры данных, шаблоны); - Опыт создания больших веб-приложений на React с нуля; - Владение всеми основными интерфейсными технологиями (HTML, CSS и т. Д.); - Хорошее знание ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать многостраничный сайт под Битрикс. Адаптированные версии. Что хочет клиент: https://apriori.design/ Дизайн будет в Фигме. Пожалуйста, пишите стоимость и сроки.HTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать многостраничный сайт под Битрикс. Адаптированные версии. Что хочет клиент: https://apriori.design/ Дизайн будет в Фигме. Пжалуйста, пишите стоимость и сроки.HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
- $60
Добрый день коллеги. Нам нужно сверстать сайт игорового магазина нашего дочернего предприятия. Макеты приложил. Макеты все очень простые. От вас сроки. Оплата поэтапно. 60 долларов бюджетЗакрыт4 года назад
- $70
Добрый день. Компания ВИК наши партнеры. Возникла необходимость разработать новый сайт. Наша задача сверстать данный сайт. Макеты по ссылке. Сюда они не помещаются в приложение: https://disk.yandex.ua/d/B1DrU8kE6DK9SQ Иммем на данную задачу 70 долларов. От вас ...Закрыт4 года назад
- $100
Добрый день. Нам нужна верстка сайта. Макет доступен по ссылке: https://www.figma.com/file/FkcCvPiWPAUln0ddqm8wEy/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F ТЗ не влезло сюда. Отправлю по запросу. На данный проект выделен бюджет 100 долларов. Пишите кто готов начать работу сейчас. Оплачивать ...Закрыт4 года назад
Нужен человек для верстки двух элементов на сайте: 1. Сделать боковую кнопку Желательно найти какую-нибудь иконку - которая будет показывать что это кнопка "чтоб оставить жалобу" Кнопка будет на всех страницах сайта. ...Завершен4 года назад
Нужно взять таблицу с "цветами" со старонего сайта и гармонично ее вписать в нашу верстку Сайт с таблицей https://st-color.ru/tablicza-czvetov-ral/ Страница на которой нужно сверстать эту таблицу папка dist, news_single в файле с ...Завершен4 года назад
Нужен опытный верстальщик для верстки сайт на Wordpress. Есть дизайн сайта на фигма. ТЗ по проектуЗавершен4 года назад