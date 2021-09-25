html верстка, разработка SPA
Могу сверстать, разработать с нуля SPA на Реакте
Ключевые навыки
HTML/CSS/SASS/JS/React/MobX/Typescript/Material UI
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средняя оценка
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!