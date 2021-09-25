ryskeldi2237

Рыскелди ryskeldi2237

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
html верстка, разработка SPA

Могу сверстать, разработать с нуля SPA на Реакте

Ключевые навыки

HTML/CSS/SASS/JS/React/MobX/Typescript/Material UI

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процент рекомендаций
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Отзывы заказчиков

Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$35
10 баллов
4 года назад
Доработки по верстке React.js
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