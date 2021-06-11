Необходимо сверстать многостраничный сайт под Битрикс. Адаптированные версии. Что хочет клиент: https://apriori.design/ Дизайн будет в Фигме. Пожалуйста, пишите стоимость и сроки.
Нужен React Developer для проекта
Для проекта нужно знать - опыт работы с TypeScript; - Хороший опыт программирования (алгоритмы, структуры данных, шаблоны); - Опыт создания больших веб-приложений на React с нуля; - Владение всеми основными интерфейсными технологиями (HTML, CSS и т. Д.); - Хорошее знание библиотек React и лучших практик; - Понимание того, как работать с NPM и Webpack; - Опыт работы с интерфейсным модульным тестированием; - Опыт проверки кода; - Понимание того, как создавать большие и сложные, но легко поддерживаемые SPA с React.
Проект рассчитан на 2 месяца
Заявки фрилансеров
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