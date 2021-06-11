Нужно разобраться в php!

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки586 просмотров

1.Нужно разобраться в php коде, ошибок никаких нету 100%.

2.Нужно подключить личный кабинет.

3.Так-же после окончание спрошу несколько вопросов по коду.

Пожалуйста указывайте цену!

PHP
4 года назад
14_cps
Едуард 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

mochalov_aa
Александр 
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$1
1 день
Escrow
Очень приятно было работать с Александром, все в сроки, грамотный, приятный в общении, профессионал своего дела) Еще раз спасибо большое)
Ответственный парень. Рекомендую к сотрудничеству.

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Андрей
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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Борис
 
24 года
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4 года назад
2 отзыва
4 года назад
mochalov_aa
Александр 
42 года
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Был
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