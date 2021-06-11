Сверстать 1 блок для письма электронного из фигмы - сейчас Работы на час максимум (минут 30 думаю) Оплата по готовности бюджет 5$ Оставляйте Ваш телеграмм
Нужно разобраться в php!
1.Нужно разобраться в php коде, ошибок никаких нету 100%.
2.Нужно подключить личный кабинет.
3.Так-же после окончание спрошу несколько вопросов по коду.
Пожалуйста указывайте цену!
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